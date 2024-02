Alle 12.30 circa in via Irno, è divampato un incendio in una abitazione di una palazzina di 2 piani. Sembra vi fossero degli operai intenti alla messa in opera di una guaina. Una squadra e un'autobotte dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Salerno sul posto si è recata sul posto insieme alla polizia.

Il 118 che ha trasportato in ospedale un uomo ustionato ad un braccio. Evacuati gli appartamenti