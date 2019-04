Mercoledì 17 Aprile 2019, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 18:49

Tragedia a Torino nel quartiere Borgo Vittoria, all'angolo tra via principe d'Anhalt e via Villar, dove un'abitazione è andata a fuoco e una donna è morta nell'incendio: l'appartamento, al primo piano, è andato completamente distrutto. Sul posto, con i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati a spegnere le fiamme.«Abbiamo visto il fumo uscire da casa della signora e abbiamo bussato, ma non ha aperto. Buttare giù la porta non era possibile e così abbiamo chiamato i vigili del fuoco», riferiscono i vicini della donna morta. A quanto raccontano alcuni testimoni, la vittima, molto anziana, si sarebbe affacciata alla finestra per chiedere aiuto, ma non sarebbe riuscita a fuggire.