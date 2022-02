Terni, incendio nell'area industriale: paura per una nube nera, già chiuse alcune strade

TERNI Nube nera sulla conca ternana. Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio, nell'area industriale di Terni. Alcune strade sono già state chiuse. Le fiamme hanno interessato un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. «I vigili del fuoco di Terni - spiegano dal Comando di Terni - stanno intervenendo nella zona industriale di Maratta per un incendio presso l'azienda Ferrocart nell’impianto per il recupero ed il riciclaggio di rifiuti urbani e speciali non pericoli, in via Vanzetti». Il rogo ha provocato una colonna di fumo nera molto visibile a chilometri di distanza. Per verificare la situazione dell'incendio alla Ferrocart di Maratta e delle sue conseguenze a livello ambientale sono già all'opera i tecnici di Arpa Umbria. Sul posto l'assessore all'ambiente Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili comunali delle direzioni ambiente e polizia locale. In attesa di valutare l'opportunità di una specifica ordinanza la direzione ambiente consiglia di tenere chiuse le finestre nell'area circostante l'incendio. Per le le operazioni di spegnimento alla Ferrocart, i vigili del fuoco fanno sapere che sono dieci i mezzi impegnati con circa 15 uomini con squadre in appoggio anche da Amelia ed un autobotte da Orvieto. Il vento sta complicando le operazioni di spegnimentoe cè stata anche il fenomeno dellla polvere a pioggia. Dal Comune e la Protezione civile l'invito ai cittadini di Terni Nord di tenere chiuse le finestre.

Seguono aggiornamenti