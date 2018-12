Roma, a fuoco il centro rifiuti Salario: rischio nube tossica e caos raccolta

«L'impianto Tmb è completamente compromesso. Che il fumo sia tossico è evidente perché brucia spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzato sul fatto che si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l'asilo vicino al Tmb è stato chiuso», ha detto il presidente del Municipio III di Roma Giovanni Caudo. «Questa è l'ulteriore prova che questo impianto di via Salaria va chiuso. Noi lo stiamo dicendo da mesi, è obsoleto, vecchio. Non bisognava arrivare a queste situazioni».

#Roma #11dic, #vigilidelfuoco impegnati dalle 4:27 per l’incendio nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Intervento in corso — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 11 dicembre 2018

Anche l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari è sul posto. Sulla zona si è sollevata un densa nube di fumo e l'odore acre è stato avvertito in diverse zone della città. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Una densa e alta colonna di fumo si è sollevata sulla zona di via Salaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Montesacro che indagano sull'accaduto.

Martedì 11 Dicembre 2018, 07:19 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 09:35

