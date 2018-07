Scontro frontale al Tronchetto tra vaporetto e motoscafo granturismo

VENEZIA - Un vaporetto della linea 2 del trasporto pubblico ed una barca granturismo privata usata per le comitive si sono scontrati, oggi, a Venezia all'altezza dell'Isola del Tronchetto. Non ci sono stati feriti e solo una persona, presa dal panico, ha accusato un lieve malore. A renderlo noto la stessa società pubblica Actv che ha provveduto a sbarcare le persone e bordo e a farle proseguire con un'altro mezzo.



Il vaporetto - secondo una prima ricostruzione, ma le responsabilità sono al vaglio delle forze dell'ordine - stava andando in direzione di Piazzale Roma quando si è trovato davanti l'imbarcazione da granturismo senza passeggeri. Il conducente del vaporetto avrebbe suonato più volte per avvisare l'altro pilota che, nonostante gli avvertimenti acustici, non avrebbe manovrato correttamente portando i due mezzi ad una sorta di frontale.

Venerdì 27 Luglio 2018, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2018 20:54

