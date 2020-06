Maxi incidente sull'autostrada A1: chiuso tratto da Roma verso Napoli. Coinvolta anche auto della polizia stradale

Poco dopo le ore 20 sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Guidonia Montecelio e il bivio con A24 Roma-Teramo in direzione di Napoli a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del km 560, tra due autoarticolati. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una pattuglia della Polizia stradale. Dalle prime indicazioni almeno una persona è rimasta ferita.

Scooter si schianta con una moto: ferite due ragazzine, una è grave

Coppia in auto contro Tir in autostrada: lui muore, lei grave. Nello schianto ucciso anche il loro cane



A1 Roma-Napoli traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Guidonia - Montecelio (Km 555) e A1 Allacciamento A24 Roma-Teramo (Km 561,7) in direzione Napoli dalle 20:15 del 23 giugno 2020 https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) June 23, 2020

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda in direzione di Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita a Roma nord, Autostrade per l'Italia consiglia di proseguire lungo il Grande raccordo anulare in direzione Napoli e rientrare in A1 alla barriera di Roma est.

Fiano Romano-Tivoli - Coda A1 Firenze-Napoli Coda di 1 km tra Guidonia Montecelio e Nodo A1/A24 Roma-Teramo per incidente Entra... — Traffico Autostrade (@TrafficoA) June 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA