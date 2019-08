Incidente in autostrada a Silvi: un morto e un ferito

Sabato 24 Agosto 2019, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 14:14

Poco prima delle 12:30 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari all'altezza di Silvi a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 357 in cui è rimasta coinvolta una vettura e nel quale una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita.Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.Al momento si registrano 5 km di coda all'interno del tratto temporaneamente chiuso per consentire l'intervento dell'eliambulanza e un chilometro di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Roseto degli Abruzzi.Agli utenti che da Ancora sono diretti verso Bari si consiglia di uscire alla stazione di Giulianova e tramite la SS16 Adriatica rientrare in A14 a Pescara Nord.