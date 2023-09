Incidente Brandizzo, Rfi: «Lavori su binari sempre con stop treno. Era un subappalto autorizzato»

«L'avvio delle lavorazioni è tassativamente subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione scritta all'interruzione della circolazione dei treni». Lo ha detto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sulla sicurezza e l'incidente di Brandizzo.

L'audizione

I lavori con l'occupazione dei binari sono «sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni e comunque svolti in intervallo orario prestabilito che deve essere formalmente autorizzato per iscritto dall'operatore della circolazione dei treni al richiedente l'interruzione». «Il sistema di regole di cui ci siamo dotati è un sistema di regole che non ammette deroghe, questo è il valore fondamentale nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria», ha aggiunto.