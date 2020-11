Frosinone, incidente sulla Casilina: muore bambina di 7 anni, grave la baby sitter

Una bambina di 7 anni morta e la babysitter che si trovava con lei morta trasportata in condizioni gravissime in un ospedale della Capitale. E' questo il bilancio drammatico dell'incidente avvenuto oggi alle ore 13 sulla via Casilina, in località Ponte Grande, nel comune di Ferentino, in provincia di Frosinone.

A scontrarsi una Pegeuot 206 e una Mercedes. Sul posto personale medico 118, i vigili del fuoco. Purtroppo per la bambina di 7 anni orginaria di Anagni non c'è stato nulla da fare.

