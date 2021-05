Incidente funivia Mottarone, accertamenti per valutare le condizioni cerebrali del piccolo Eithan

Continuano gli accertamenti per valutare condizioni cliniche del piccolo Eithan. L'unico sopravvissuto alla tragedia di ieri della funivia di Stresa sul Mottarone. «Il bambino è sedato e intubato, ieri ha fatto un intervento e adesso rimane addormentato. Nel corso della giornata faremo una risonanza magnetica per valutare le condizioni del cervello. Adesso deve restare calmo, speriamo. Non si può ancora dire se ha riportato traumi cerebrali». Così Giorgio Ivani, direttore Rianimazione del Regina Margherita di Torino dove si trova il bambino.

Il piccolo ha perso tutti: mamma, papà e fratellino di 2 anni ed è l'unico superstite dell'incidente di ieri. Era spaventato Eithan, che dal suo arrivo in ospedale non faceva altro che chiedere dove fosse la mamma e a ripetere «Lasciatemi stare». Un altro bambino era arrivato con lui in ospedale ieri, ma nonostante i soccorsi e gli interventi, il piccolo di 5 anni non ce l'ha fatta. Ora si attendono i responsi dei prossimi accertamenti.