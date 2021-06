I due turisti indagati per l'incidente mortale sul Lago di Garda sono già tornati in Germania. I due amici, amanti del Lago di Garda e residenti a Monaco di Baviera, entrambi 52enni, lavorano uno uno come direttore finanziario, l’altro come dirigente commerciale. Dopo l'incidente è certo che non si sono fermati, dopo aver urtato con forza un ostacolo non hanno pensato a controllare cosa fosse e ora sono indagati.

