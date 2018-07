Lecce, sta meglio il bimbo di 8 anni sopravvissuto allo schianto: non sa che il papà è morto

Lunedì 16 Luglio 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 14:25

Il "piccolo eroe" sta meglio. Sono sensibilmente migliorate le condizioni del bimbo di 8 anni che sabato notte è stato soccorso dalla polizia stradale e dal 118 mentre, in lacrime, vagava nei campi in cerca di aiuto per i suoi genitori e la sua sorellina rimasti coinvolti (con lui) in un incidente stradale. Il papà del piccolo, l'ex finanziere Franco Calogiuri, è morto sul colpo, mentre la mamma e la sorellina di 10 anni sono ricoverate nel "Vito Fazzi". Nell'incidente - avvenuto nel Leccese, sulla Surbo-Torre Rinalda - è morto anche il 68enne Santo Greco, mentre è rimasta gravemente ferita la moglie che sedeva accanto, Oronza Bianco.La bimba di 10 anni è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimediare a una perforzazione dello stomaco subita nello scontro. La mamma dei due bambini, Roberta Budano, anche lei militare della Finanza, è ancora in Rianimazione. Le sue condizioni sono quelle che destano maggior preoccupazione tra i medici del Fazzi. Sta meglio, infine, Oronza Bianco.L'incidente è avvenuto di notte all'altezza di un incrocio ritenuto molto pericoloso dai residenti della zona, che più volte hanno chiesto alla Provincia di mettere in sicurezza la strada.Il figlioletto dei due finanzieri è riuscito a uscire dalla lamiere dell'Audi 6 guidata dal padre e sotto choic ha vagato nei campi, al buio, in cerca di aiuto. Il suo coraggio e la sua determinazione hanno commosso i poliziotti della Stradale e gli operatori del 118 intervenuti sul luogo della tragedia. Il piccolo non sa ancora che il papà è morto e la mamma è molto grave. In ospedale, nel reprto di pediatria, è coccolato da familiari, medici e infermieri.