Incidente sulla A20 Messina-Palermo: due morti e tre feriti in un drammatico scontro notturno

Notte di sangue sulle strade. Drammatico incidente sull'autostrada A20 sul viadotto Giudici all'uscita della galleria Telegrafo, sulla Palermo-Messina. Tre le auto coinvolte nella dinamica fatale che, intorno all'1.30 di stanotte, ha determinato la morte di due uomini e il ferimento di altre tre persone, due delle quali in codice rosso.

Secondo la ricostruzione la prima vettura, un'Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi cappottata, sarebbe stata centrata in pieno dalla seconda e dalla terza, una BMW e un'altra Audi che, sopraggiunte, non sono riuscite ad evitarla.

Sul posto diverse ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento cittadino Nord con autopompa e pick-up che, dopo l’autorizzazione del magistrato, hanno estratto i corpi e successivamente si sono occupati di mettere in sicurezza le vetture e l’area interessata dal sinistro. Lo scenario è subito apparso drammatico, la Polstrada di Messina ha bloccato il traffico in direzione Palermo fino alle 8, con conseguenti lunghi incolonnamenti: per l'impossibilità di liberare nell'immediato la carreggiata e far proseguire i veicoli fermi, questi sono stati fatti dirigere a ritroso verso Messina.