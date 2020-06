Incidente frontale sulla Pontina: muore una donna, un'altra ferita gravemente

Tragico incidente sulla Pontina in territorio di Sabaudia . Nello scontro frontale tra una Opel Corsa e una Fiat Idea, al km 91 della Pontina nei pressi dello stabilimento Rizzardi, una donna è morta sul colpo e un'altra è rimasta ferita gravemente: i sanitari della Croce Azzurra di Sabaudia hanno allertato l'eliambulanza del 118 che la sta trasferendo a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Terracina e i vigili del fuoco . In supporto per la gestione della viabilità sono sul posto anche i volontari dell'Anc di Sabaudia. Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA