Nessuna sfida di velocità, nessun andirivieni in un tratto di strada di quell'utilitaria dove sei ragazzi tornavano da una serata insieme e cinque hanno trovato la morte. Le indagini sul terribile schianto ieri alle porte di Roma smentiscono ipotesi che, secondo un teste, parlavano di una strada trasformata in circuito automobilistico: l'auto andava a 100 allora e le telecamere hanno ripreso un solo passaggio della vettura poi finita contro un palo ed un albero accartocciandosi e non lasciando scampo ai giovanissimi a bordo, due ragazzine di 17 e 18 anni e tre ragazzi di 21 anni. La stima della velocità è stata fatta dagli inquirenti grazie all'analisi delle telecamere di zona che hanno immortalato la Fiat 500 transitata una sola volta in quel tratto di strada. Sul mezzo verrà effettuata una perizia per accertare eventuali guasti tecnici prima del tragico impatto: questo per chiarire tutta la dinamica di un incidente che non ha visto coinvolti altri veicoli. Sulla vicenda la Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti, affidando le indagini ai carabinieri.

I carabinieri hanno acquisito due video, gli unici noti alla Procura, e raccolto alcune testimonianze. «È il caso di ricordare - spiega in un comunicato il procuratore di Tivoli Francesco Menditto - che se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l'obbligo, prima ancora che giuridico, morale di prendere contatti con i carabinieri che stanno procedendo o con la procura. Non vi è alcun elemento (video, dichiarazioni o altro) per offrire possibili ricostruzioni di come sono accaduti i fatti». Un appello quello del Procuratore anche per fugare ricostruzioni approssimative di una vera tragedia che ha colpito cinque famiglie. Utile alla ricostruzione della dinamica saranno anche le parole dell'unico sopravvissuto allo schianto, Leonardo Chiapparelli, ora ricoverato in ospedale. «Il ragazzo che è sopravvissuto al gravissimo incidente rilascerà ai carabinieri dichiarazioni utili appena possibile, vale a dire quando i medici lo riterranno», aggiunge Menditto.

L'autopsia

A chiarire la dinamica di un incidente che ha colpito la comunità di Fonte Nuova, centro alle porte di Roma, contribuiranno anche i risultati delle autopsie che saranno svolte a breve. I pm di Tivoli hanno affidato oggi l'incarico: l'esame autoptico verrà effettuato nell'Istituto di medicina legale della Sapienza e per gli esiti dell'autopsia e degli esami disposti, compresi quelli tossicologici di rito, occorreranno alcuni giorni. Intanto Fonte Nuova si prepara all'addio ai cinque giovanissimi, amici da sempre. Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi, infatti si conoscevano sin da piccoli e i loro pochi anni di vita li avevano condivisi in viaggi, passioni, serate e pomeriggi insieme. Come l'ultima sera passata a festeggiare il compleanno della più piccola, Flavia, appena 17 anni. E il week end conta un'altra giovane vittima sulle strade: nella Bergamasca un 22enne, Fabio Doneda, è morto in un incidente stradale avvenuto a Cenate Sopra. Il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato.