Incidente frontale tra auto in tangenziale: Federica muore a 20 anni, era una studentessa universitaria

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 18 sulla tangenziale sud di Pescara. Uno schianto frontale tra due auto e una terza vettura coinvolta. Purtroppo si registra un decesso: una donna morta e un ferito grave: la vittima è una ventenne pugliese, originaria di San Marco in Lamis, Federica Pia Pizzuto, entrambi i genitori originari della Puglia, ma mamma di San Marco in Lamis e papà originario della provincia di Brindisi.

La vittima

Federica Pia Pizzuto era una studentessa in Medicina, immatricolata lo scorso anno all'Università di Chieti.

La dinamica dell'incidente, in questa fase, non è ancora molto chiara. Il frontale si è verificato in un tratto di variante che è a doppio senso di circolazione, ed è quindi probabile che uno dei due mezzi abbia effettuato una manovra sbagliata e si sia allargato invadendo la corsia opposta.

La dinamica

Secondo una primissima ricostruzione la Ford Focus con a bordo la ragazza viaggiava in direzione Nord-Sud, il furgone in direzione opposta, così come una Peugeot 206, che però è rimasta solo marginalmente coinvolta nello schianto. Quando i due mezzi hanno impattato il conducente della Peugeot è riuscito a frenare, rendendosi conto del pericolo, e la macchina si è scontrata in maniera più lieve con il furgone. La ricostruzione resta comunque tutta da confermare, anche sulla base dei rilievi. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto con un mezzo medicalizzato e un'ambulanza della Misericordia, la situazione è apparsa difficilissima. Si è reso necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco per liberare le due persone rimaste incastrate tra le lamiere. I medici hanno cercato di rianimare la ragazza, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Il conducente del furgone, invece, ha riportato un gravissimo politrauma e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Ci sarebbe anche un terzo ferito, in condizioni non gravi. Il traffico è rimasto a lungo bloccato nelle due direzioni di marcia.