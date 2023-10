Incidente a Tortolì, Mattia Miscali morto a 20 anni: gravi gli altri amici che erano in auto con lui

Si chiamava Mattia Miscali, era di Villanova Strisaili, il giovane di 20 anni morto nell'incidente stradale accaduto alle 5 del mattino di oggi, domenica 29, sulla 125 in Sardegna (a Tortolì). Sulla Golf viaggiavano in 5, tutti giovanissimi. Il conducente, che al momento non si sa chi fosse, ne ha perso il controllo sulla rampa che dalla zona industriale di Baccasara porta verso Lotzorai.

Uno dei ragazzi, un 19enne, è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri giovani, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Lanusei. Sul luogo, la Polizia stradale di Lanusei e i vigili del fuoco. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.