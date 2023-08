Incidente treno Torino, chi sono i 5 operai morti: Kevin il più giovane (22 anni), Michael diceva di vivere un «periodo difficile»

Chi sono i 5 operai investiti dal treno

Erano tutti dipendenti della Sigifer, una ditta di Borgo Vercelli, i cinque operai travolti e uccisi nella notte da un treno all'altezza della stazione di Brandizzo (Torino). Le cinque vittime avevano un'eta compresa tra i 22 e i 52 anni. Erano degli addetti alla manutenzione ferroviaria e stavano lavorando sui binari: sono stati investiti da una motrice addetta alla movimentazione dei vagoni.

Altri due operai, che stavano lavorando poco distante, sono riusciti ad evitare il locomotore e a mettersi in salvo senza riportare ferite.

I nomi delle vittime

Queste le generalità delle cinque vittime: Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua e residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, nato a Marsala e residente a Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso.

Una delle vittime, Micheal Zanera, 34 anni

Kevin Laganà

Il più giovane, Kevin Laganà, era originario di Messina. A luglio aveva compiuto 22 anni. Dal 2019, dopo la scuola, aveva cominciato a lavorare per la Sigifer. Molti dei suoi post social erano dedicati al papà Massimo, a cui era molto legato e di cui scriveva: «Tu sei la cosa più importante che abbia nella vita. Il miglior padre che si possa avere».

Il 22enne Kevin Laganà, dal suo profilo Facebook

Michael Zanera

Michael Zanera aveva 34 anni e viveva a Vercelli. Sui social condivideva la sua passione per gli allenamenti e il lavoro. Lavorava per la Sigifer dal 2019 come saldatore. Amava molto raccontarsi: nell'ultimo periodo affermava di vivere un «periodo difficile» dal quale sperava di poter uscire presto.

Michael Zanera, un presentimento nell'ultimo post: «Mentre saldo la rotaia è uscito il crocifisso, Dio mi vuole dire qualcosa»

Michael Zanera, dal suo profilo Facebook

Giuseppe Sorvillo

Il 43enne Giuseppe Sorvillo era originario di Capua e residente proprio a Brandizzo, luogo della tragedia. Sposato, con due figli piccoli, amava lo sport e i viaggi.

Giuseppe Sorvillo, dal suo profilo Fb

Giuseppe Lombardo

Il più anziano del gruppo, il 53enne Giuseppe Saverio Lombardo, proveninva dal sud Italia come molti dei suoi colleghi: era infatti orginario di Marsala, in Sicilia, ma viveva a Vercelli.

Giuseppe Lombardo in una foto con la nipotina su Fb

L'azienda

Gli operai erano deipendenti della Sigifer Srl, azienda che ha sede a Borgo Vercelli e opera nel settore dell'armamento ferroviario dal 1993. Si tratta di una delle imprese leader nel settore di costruzione e manutenzione impianti ferroviari. I ciqnue stavano lavorando alla sostituzione di alcuni metri di binario in un'area dove erano in corso interventi di manutenzione.

La dinamica

I cinque risultano deceduti sul colpo a causa del forte impatto. Il treno in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo. Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, la procura di Ivrea, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, conta di potere acquisire importanti dettagli. I due operai rimasti illesi sono al momento sotto osservazione in ospedale a Chivasso. Il macchinista del treno sarà probabilmente interrogato già in mattinata.