Poliziotto travolto e ucciso sull'A23 mentre effettua rilievi di un incidente

Ancora un poliziotto travolto e ucciso mentre effettua rilievi stradali. Incidente mortale sulla A23, stava rilevando la dinamica dello scontro avvenuto poco prima: a perdere la vita un poliziotto in servizio. Era di spalle ed è stato investito da un'auto. L'uomo è morto sul colpo. Erano le 6.40 circa, quando il poliziotto Maurizio Tuscano, 58 anni, in servizio nella sottosezione della Polstrada di Amaro, è stato investito da una auto. Aveva ancora la cartellina in mano dove stava annotando tutto. Sono arrivati anche i funzionari della sezione di Udine.

La solidarietà del capo della polizia

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini e le donne e gli uomini della Polizia di Stato «si stringono intorno alla famiglia dell'Assistente Capo Coordinatore Tuscano Maurizio in servizio alla Sottosezione Autostradale Amaro, deceduto questa mattina durante il servizio». Il Capo della Polizia Giannini esprime «il proprio cordoglio per la dolorosa perdita che addolora tutti i poliziotti che quotidianamente operano per la sicurezza dei cittadini».

