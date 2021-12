Pordenone, insegnante muore per Covid a 47 anni: Fabio Piva si era contagiato in ospedale

SACILE - Non ce l'ha fatta Fabio Piva, 47 anni insegnante al Centro territoriale per l'educazione degli adulti di Sacile, che lascia la moglie Alessandra Rubinetto e i figli Bruno di 11 e Andrea di 13 anni. Il virus implacabile che lo ha contagiato durante il suo ricovero di fine novembre per una polmonite nella 2 Medica dell'ospedale di Pordenone, ha vinto quella sua grande voglia di vivere, di lottare che dal gennaio scorso lo avevano...

