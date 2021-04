Il movimento IoApro in piazza, scontri in centro a Roma: petardi contro la polizia

Sale la tensione in piazza a Roma dove ristoratori, partite Iva, mondo dello sport e della cultura si sono dati appuntamento per una manifestazione non autorizzata. Sono circa 500 persone, del movimento di protesta IoApro, organizzato sui social contro le misure anti-Covid. Il centro è blindato dopo gli scontri di una settimana fa davanti a Montecitorio. I manifestanti radunati in piazza San Silvestro intonano cori «Libertà, libertà». Una parte di loro, tra cui militanti di CasaPound, ha cercato di forzare il cordone delle forze dell'ordine ma è stata bloccata. I manifestanti sono arrivati da tutta Italia: 130 i pullman annunciati.

APPROFONDIMENTI INVISTA Scontri a Montecitorio tra Polizia e manifestanti, le immagini... IL TEMA Riaperture, il piano: al ristorante (a maggio) solo se prenotati, a... LAZIO ​Roma, i ristoratori: noi apriamo. Ma il fronte è spaccato LE MISURE Decreto Draghi, zona rossa (o arancione) sino al 30 aprile: niente... POLITICA Mario Draghi: «Dare speranza programmando le riaperture».... IL MINISTRO Speranza: «Meno limitazioni d’estate e viaggi con il pass... UK Gran Bretagna, raggiunta quota 40 milioni di vaccini.... ITALIA Matteo Salvini si reca ad un punto stampa sul caso Gregoretti (foto...

Elicottero in volo sul centro storico. Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a al Parlamento. Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell'area attorno a piazza di Montecitorio. L'intento è quello di evitare le tensioni della settimana scorsa.

Oltre 50 identificati

Sono già oltre 50 le persone identificate. Tredici, provenienti dalla Sicilia, sono state bloccate dalle forze dell'ordine alla Stazione Termini. Di altre 39 sono state prese le generalità dopo che il pullman su cui viaggiavano è stato fermato dalla polizia per un controllo al casello di Roma Nord. I controlli delle forze dell'ordine ai caselli autostradali della Capitale e nelle stazioni ferroviarie per intercettare l'eventuale arrivo di pullman o gruppi di manifestanti diretti al sit-in non autorizzato sono scattati stamani.

Le voci dalla manifestazione

I manifestanti chiedono aperture immediate. «Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie - dice uno di loro arrivato da Napoli - non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno». Mentre un altro aggiunge: «Ci negano anche il diritto di manifestante. È stata un'impresa arrivare qui».

«Noi dobbiamo riaprire per i nostri figli. Perché alcune attività posso aprire e altre no? Se il Covid c'è, c'è per tutti», grida Sandra Di Bella, del movimento 'Ristoratori siciliani indipendenti', che indossa una sorta di elmo vichingo con le corna come Jake Angeli, il cosiddetto sciamano dell'assalto a Capitol Hill, negli Usa, del 6 gennaio scorso. «Speranza si deve dimettere. Ci stanno distruggendo. Ora basta, i ristori non sono adeguati».

Al grido «riaperture subito» anche alcuni militanti di Casapound hanno raggiunto piazza San Silvestro. «La paura di morire non ci sta facendo vivere» recita uno striscione esposto. «Siamo qui a sostegno delle categorie colpite perché lavorare è un diritto», dice un militante.

Da Salvini invito alla calma

Salvini tornerà a Roma in serata e dunque non sarà alla manifestazione. «Ma li ho sentiti ieri e oggi - ha spiegato-. Ci saranno incontri con ministri della Lega e li ho invitati alla calma e all'ordine. Ma vogliono solo lavorare».