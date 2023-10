Irene Pivetti, chiesto il rinvio a giudizio per il caso mascherine dalla Cina. «Ne fece arrivare 10 milioni inutilizzabili»

La Procura di Busto Arsizio (Varese) chiude le indagini a carico di Irene Pivetti e chiede il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Camera, accusata di frode in forniture pubbliche, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio nell'ambito di una compravendita dalla Cina di mascherine per un valore complessivo di 35 milioni di euro delle quali ne sarebbero state consegnate solo per un valore di 10 milioni ma di qualità scadente, praticamente inutilizzabili, con falso marchio CE.

Il caso mascherine

Il tutto è accaduto a Malpensa.