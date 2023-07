Turista italiano disperso in Croazia, è caduto dalla barca prima della tempesta: la moglie tornata in porto ha dato l'allarme

Un italiano che era in vacanza in Croazia è disperso da ieri. Il turista italiano, di cui non sono state rese note le generalità né la provenienza, è scomparso in mare ieri pomeriggio davanti a Cittanova (Novigrad in croato), interessata dal fortissimo temporale estivo che ha colpito la costa dell'Istria occidentale. Da ieri sera sono in corso le operazioni di soccorso, ma finora senza risultato.

Turista italiano scomparso, è caduto dalla barca

Stando alla stampa, l'italiano è caduto dalla sua barca che si trovava davanti alla costa di Cittanova, quindici minuti prima che la tempesta colpisse l'area.