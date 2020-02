Italiano fermato in Arabia Saudita, veniva dall'Egitto. Bloccato in aeroporto a Riad

Un italiano è stato fermato in Arabia Saudita, proveniente dall'Egitto. L'uomo si chiama Gianpaolo Bersani ed è stato fermato dalla polizia saudita all'aeroporto di Riad, dopo essere atterrato da un volo che proveniva dall'Egitto, ha appreso l'agenzia Adnkronos. Bersani sarebbe stato fermato in esecuzione di un mandato dell'Interpol. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio, 08:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA