I ladri tentano la fortuna, rubati 400 gratta e vinci. Arresti mentre cancellano le caselle

Oltre 400 gratta e vinci rubati ieri notte a Pescara in un bar tabaccheria di piazza Duca degli Abruzzi sono stati recuperati dai poliziotti della squadra volante, i quali hanno denunciato un 34enne tunisino, T.R., già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, e un 30enne albanese, M.E.. I due sono stati sorpresi nella mattinata di ieri in un’abitazione di via dei Pretuzi con i gratta e vinci da poco rubati. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, erano intenti a grattare le caselle dei tagliandi sperando di centrare vincite sostanziose. In tutto 403, per un valore di oltre duemila euro.



La scoperta con il conseguente blitz è avvenuta in realtà per caso. I poliziotti delle Volanti giunti in un palazzo di via dei Pretuzi, a seguito di una segnalazione giunta al 113 di una lite condominiale per ragioni riguardanti furti di energia elettrica, hanno notato a un certo punto due uomini mentre si intrufolavano in maniera furtiva in un appartamento.



Uno dei due, fra l’altro a loro ben noto, cercava di nascondere dei pezzi di carta in un sacco della spazzatura. Hanno deciso quindi di andare a controllare. Sono entrati nell’alloggio e hanno trovato i due con centinaia di gratta e vinci, che cercavano di grattare appunto per verificare se avessero vinto. Dagli accertamenti, è subito venuto fuori che tutti quei tagliandi erano stati rubati nella notte dopo una spaccata in una tabaccheria. Per entrambi è scattata immediata la denuncia per ricettazione in concorso. Adesso sono in corso le indagini per verificare se siano sempre loro i responsabili del furto. I gratta e vinci sono stati già riconsegnati al titolare della tabaccheria. Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA