Famiglia vince cinque volte alla lotteria: «La fortuna esiste, ma anche noi la cerchiamo»

Se la fortuna aiuta gli audaci, a Soria - provincia spagnola - sono tutti molto coraggiosi. Nonostante abbia pochissimi abitanti, infatti, la località situata nella comunità autonoma di Castiglia e León è la provincia in cui si gioca di più. Ma non solo. Oltre a giocare, si vince anche. Non una, non due, ma ben cinque volte.

La famiglia fortunata

Se vincere alla lotteria è difficile, farlo per cinque volte sembra quasi un'utopia. Eppure una famiglia di Soria - provincia spagnola situata nella comunità autonoma di Castiglia e León - ci è riuscita. È una storia incredibile, quasi surreale quella raccontata dall'«ABC». La "famiglia fortunata", che al momento preferisce rimanere anonima, questo lo sa bene: «Sì, la fortuna esiste, ma anche noi la cerchiamo. È una fortuna ricercata perché giochiamo molto, soprattutto a Natale».

Dagli anni '80, la famiglia di Soria ha iniziato infatti a spendere molti soldi nel gioco d'azzardo. Soldi che però non solo sono rientrati, ma sono aumentati notevolmente, al punto da attirare l'attenzione delle banche: «Siamo passati dall'essere invisibili a clienti privilegiati», ha detto il padre famiglia. Nonostante questo, però, la famiglia non ha mai cambiato il proprio modo di vivere, rimanendo nella stessa casa e non vantandosi delle vincite, ma anzi, condividendo con amici e vicini il proprio premio: «In quel momento ero felice perché distribuivo la fortuna tra le persone che ne avevano davvero bisogno. Il giorno prima avevo offerto una quota a una mia vicina e lei mi ha detto che aveva solo cinque euro per il pane e ha insistito per pagarmelo anche se volevo darglielo. Passò dal non avere quasi abbastanza per comprare il pane all'avere un pizzico in banca per affrontare una buona stagione. Quando il premio viene distribuito e vedi che tocca le persone che ne hanno davvero bisogno, è un momento di piena felicità».

La lotteria di Soria

A Soria la fortuna non ha toccato però solamente questa famiglia. Secondo Carlos Iglesias, direttore dell'Amministrazione della Lotteria, sarebbero molte le persone ad aver vinto due, tre, quattro o cinque volte. Al punto che l'amministrazione avrebbe distribuito oltre 160 milioni di euro negli ultimi anni. Tra i numeri più giocati, il 23, il 13, il 7 e il 15, oltre alle date di nascita.