Lago di Garda, si tuffa per salvare il fratello di 14 anni che stava annegando: morta una ventenne

È morta, nonostante i soccorsi prestati dal Suem 118, una ragazza di 20 anni, di Verona, che si era tuffata da un pontile a Garda, in località Corno, per aiutare il fratello 14enne in difficoltà, senza più riemergere dal lago. La ragazza è stata raccolta da un mezzo navale della Guardia Costiera nei pressi di un fondale di 6 metri e ad una distanza di circa 30 metri dalla spiaggia. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari dell'idroambulanza che si è recata sul luogo della disgrazia.