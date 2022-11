Lasciano il figlioletto di 3 anni solo in auto: «Piangeva disperato». Salvato dai passanti

A dare l'allarme è stato proprio il bambino. Il suo pianto disperato all'interno dell'auto nel parcheggio di un centro commerciale ha richiamato l'attenzione dei passanti che hanno subito chiamato i carabinieri. Il piccolo, di soli tre anni e mezzo, era stato lasciato dai genitori, una coppia di pakistani, nella periferia di Cagliari.

I due genitori, entrambi 39enni, sono stati denunciati per abbandono di persone minori o incapaci. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, arrivati sul luogo dove era stata segnalata la presenza del bambino, lo hanno trovato che piangeva disperato e si agitava all'interno di un'auto chiusa a chiave. Dopo qualche minuto sono arrivati i genitori, che hanno fornito giustificazioni poco plausibili sulla loro assenza e non coincidenti con le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e con la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza presente sul posto. I due hanno dichiarato di essersi allontanti solo per qualche minuto, ma sono stati smentiti dalle testimonianze e dalle riprese e, quindi, i carbinieri hanno subito fatto scattare la denuncia nei loro confronti.