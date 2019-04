Grave incidente sul lavoro, due operai morti schiacciati a Milano

I due operai morti hanno entrambi 45 anni e stavano lavorando alla realizzazione di una barriera per impedire l'attraversamento dei binari. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.30. Sul posto sono arrivare ambulanze, automediche e l'elisoccorso, ma per i due uomini non c'è stato niente da fare.

Gravissimo incidente sul lavoro in un cantiere diin via Roma, a Pieve Emanuele. Schiacciati dal crollo di una parete in costruzione sono morti due operai in mattinata. I lavoratori erano impegnati nella realizzazione di paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli. Secondo quanto accertato finora il crollo sarebbe stato causato da una manovra sbagliata con una gru. Trasportati entrambi al pronto soccorso, sono morti poco dopo.