Prende a schiaffi la figlia di 9 anni fino a farla sanguinare: i clienti del bar chiamano la Polizia

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende a schiaffi la figlia di 9 anni fino a farle sanguinare il naso: nei guai il padre della piccola. E' avvenuto tutto in pochi minuti, questa mattina, proprio davanti a un bar all'incrocio fra via Schipa e via 95° Reggimento fanteria, a Lecce . Una zona assai frequentata la mattina, per via delle numerose attività commerciali presenti e per la vicinanza a piazza Mazzini.L'uomo era insieme alla bambina, che - stando alle testimonianze dei presenti - sarebbe entrata nel bar per chiedere aiuto dopo che il padre, lungo la strada, aveva iniziato a prenderla a schiaffi con tale violenza da farle sanguinare il naso. Gli avventori del locale, a quel punto, hanno chiamato la Polizia, intervenuta sul posto con due diverse pattuglie.Così, mentre alcuni agenti raccoglievano la denuncia e la testimonianza dei cittadini che hanno assistito alla scena, una anziana si è presa cura della bambina, rasserenandola. La presenza degli agenti ha riportato la calma.