Donna va a fare la spesa: torna a casa e trova un pitone bianco lungo due metri

Martedì 17 Luglio 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 15:21

Unbianco lungo due metri, proprio davanti alla porta di casa. È successo ieri in provincia di Lecco, a Olginate, dove una donna, appena rientrata nella sua abitazione con le buste dellatra le mani, si è trovata davanti l’enorme rettile: sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno catturato.Si tratta di un pitone bianco di origine subtropicale: potrebbe essere scappato dalla teca di un collezionista, che rischia una multa salata nel caso non abbia denunciato la scomparsa dell’animale, che è stato preso ora in consegna da un veterinario. Sono due le squadre di pompieri che hanno catturato il serpente sotto gli occhi perplessi dei residenti della zona.