Marocchino ruba un tir e travolge le auto a Legnago. «Sembrava un attacco terroristico»

Ha avvicinato un operatore ecologico, lo ha strappato dal mezzo per la raccolta delle immondizie della ditta Sive e si è impossessato del camion seminando panico e danni. È accaduto a Legnago (Verona) dove un marocchino di 31 anni ubriaco, poi arrestato dai Carabinieri, una volta preso il mezzo ha cominciato, inseguito dai militari dell'arma, una folle corsa travolgendo una decina di auto in sosta ed abbattendo la segnaletica stradale.

Dopo una decina di chilometri il mezzo, imbottigliato da un blocco stradale organizzato dai Carabinieri, ha centrato un'auto a tutta velocità facendola impennare e finire su un veicolo che stava sopraggiungendo da un'altra direzione con a bordo una donna. A questo punto il marocchino è stato bloccato dai militari: all'uomo sono stati contestati i reati di tentato omicidio, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.



Nella sua corsa folle, che ha fatto subito pensare addirittura ad un attacco terroristico, l'uomo ha danneggiato una decina di auto, divelto degli idranti, sbattuto contro portoni di case per finire contro l'auto dei carabinieri della stazione di Cerea corsi ad intercettarlo a San Pietro di Legnag. Feriti in modo non grave i quattro carabinieri ed una giovane donna che era alla guida di una Bmw contro cui è stata gettata l'auto dei carabinieri.



RESIDENTE A VENEZIA E CON PRECEDENTI

È residente nel Veneziano K. A. 31 anni e ha una sfilza di precedenti per danneggiamento, furto, ricettazione e rissa il nordafricano di origini marocchine che ieri sera poco dopo le 11 a provocato il finimondo nel centro di Legnago. L'uomo,



FERMATO MEZZ'ORA PRIMA E RILASCIATO

Il marocchino era stato fermato mezz'ora prima da una pattuglia dei carabinieri di Legnago mentre camminava, ubriaco e con fare molesto, nel centro della città. Identificato, è stato lasciato andare perché non vi erano motivi per trattenerlo, nonostante fosse in evidente stato di alterazione. da lì a poco è scoppiato il finimondo che, per fortuna, non ha provocato vittime.

Venerdì 12 Ottobre 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA