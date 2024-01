Liliana Segre al New York Times: «Temo di aver vissuto invano. Perché ho passato 30 anni a raccontare il mio dolore?»

La senatrice a vita e sopravvissuta all'Olocausto Liliana Segre, in un'intervista al New York Times, parlando della recrudescenza dell'anti-semitismo, si lascia andare a riflessioni a dir poco amare: «Temo di aver vissuto invano: perchè avrei sofferto per 30 anni a condividere fatti intimi della mia famiglia, del mio dolore, della mia disperazione. Per chi? Perchè?».

L'intervista, realizzata dal corrispondente del quotidiano americano Jason Horowitz nella casa milanese della senatrice, fa parte di un lungo profilo a lei dedicato.

«Questo non è nuovo», ha aggiunto Segre chiedendosi se è vissuta così a lungo da veder la storia che si ripete.