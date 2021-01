Covid, la follia a Lucca: festa e balli in piazza nel Centro storico. Video e foto sui social, scattano le denunce

Follia a Lucca. Musica e balli ieri sera a Porta dei Borghi nel centro storico, senza il rispetto delle misure anti Covid. Protagonista un nutrito gruppo di giovani: tutti accalcati davanti ai locali che in quel momento fornivano il servizio di asporto. Ad un certo punto sono arrivati anche due giovani muniti di casse dalle quali è partita la musica che ha scatenato i balli. In molti erano senza mascherina. Sarebbero stati gli stessi gestori dei locali a chiamare le forze dell'ordine per far sciogliere l'assembramento. Le immagini di quanto accaduto hanno fatto il giro dei social.

APPROFONDIMENTI ITALIA Lucca, feste e balli in piazza: violate le norme anti-Covid BARI Covid, Bari: festa di Capodanno in villa privata a Polignano a Mare,... FRANCIA Francia, rave di Capodanno con 2.500 persone: la polizia riesce a... BRESCIA Festa di Capodanno illegale sul Garda, chiuso l'hotel di lusso.... MASSA CARRARA Rave party nella cava Vittoria a Massa Carrara: 48 ore di musica... LATINA Latina, festa abusiva con maxi-assembramento dietro la discoteca:... ROMA Roma, festa illegale in casa al Tuscolano: una minorenne finisce in...

Intanto dal Comune fanno sapere che è stato identificato e denunciato il giovane che si è presentato a Porta dei Borghi con le casse a tutto volume e ha invitato i presenti a ballare. La stessa persona è stata ripresa a fine serata con un cellulare mentre danneggiava porte e infissi del centro storico. Le forze dell'ordine, in queste ore, stanno controllando le telecamere installate nella zona, per risalire alle persone, identificarle e procedere d'ufficio con le denunce.

«Quella di ieri, infatti - scrive in una nota il Comune - è stata una serata di controlli e di interventi sul territorio per la polizia municipale. A Porta dei Borghi la pattuglia era presente fin dalle 19.30. Qui c'erano anche i carabinieri. Lo spiazzo tra via Michele Rosi e via Fillungo era occupato da una moltitudine di persone, riunite per consumare l'aperitivo, la maggior parte delle quali si presentava senza mascherina, non rispettando le norme di comportamento da tenere per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Le due pattuglie presenti hanno valutato che un intervento immediato non avrebbe probabilmente consentito un'identificazione sicura dei trasgressori e, anzi, avrebbe rischiato di generare un problema di ordine pubblico».

Covid, la follia in Florida: balli, feste in spiaggia e in piscina, zero distanziamenti. E i contagi aumentano

Covid, Bari: festa di Capodanno in villa privata a Polignano a Mare, nove sanzionati

Per la municipale l'intervento diretto immediato va attentamente valutato sotto il profilo della sicurezza degli operatori e delle altre persone presenti. Per questo è stato scelto di evitare situazioni di pericolo, anche perché nella zona sono istallate le telecamere di sorveglianza. «Si può procedere all'identificazione anche d'ufficio - scrive ancora il Comune - ed è stato scelto di evitare situazioni che potevano scatenare il caos».

Festa di Capodanno illegale in una chiesa del 1500: danni alla struttura, tre arresti per droga

Rave party nella cava Vittoria a Massa Carrara: 48 ore di musica techno e zero protezioni anti-Covid: 64 denunciati

Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA