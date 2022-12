Arisa e la domanda scomoda: «Puoi postare la foto delle t***e?». E la sua risposta è geniale

Arisa condivide con i propri follower molti contenuti divertenti. Spesso i post e le storie che pubblica riguardano il suo lavoro, la sua musica, altre volte però chiede agli utenti di farle delle domande e il risultato è sempre esilarante.

In una delle ultime storie Instagram che Arisa ha postato, chiede ai suoi follower se desiderano sapere qualcosa in particolare. Alcune domande che le vengono rivolte sono serie, altre decisamente meno, come ad esempio quella di un utente che le ha chiesto se poteva mostrare il seno.

La cantante alllora ha risposto postando una foto del suo portapenne proprio a forma di busto femminile.

Arisa in questo periodo, oltre ad essere impegnata con la propria carriera musicale, è occupata anche nel programma televisivo di Maria De Filippi, Amici. La cantante fa parte della giuria del canto.

