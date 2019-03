Luciano Zazzeri, chef stellato trovato senza vita in garage, ipotesi suicidio

Lunedì 18 Marzo 2019, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 10:17

, lostellato e proprietario del ristorante La Pineta di Bibbona, in provincia di Livorno., 63 anni, è stato trovato senza vita nel garage dell’abitazione dei suoi genitori: non si esclude l'ipotesi del suicidio.Lo chefera molto conosciuto nella comunità bibbonese, che ha accolto la notizia della sua morte con sgomento. La sua cucina, nota in particolare per i piatti di pesce, era apprezzata anche dalle personalità del mondo dello spettacolo. In 25 anni di carriera ha ospitato nel suo ristorante clienti celebri come Diego Abatantuono, Paolo Bonolis, Beppe Grillo e, addirittura, Mick Jagger.L'ipotesi del suicidio, come riporta anche Il Tirreno, è molto accreditata. Luciano Zazzeri, che lascia due figli e un nipote, è stato ritrovato morto nel garage della casa dei genitori domenica 17 marzo intorno alle 18.30.