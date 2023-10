Madre di 6 figli denuncia il marito violento: lui resta a casa, lei trasferita in un'abitazione provvisoria insieme ai bimbi

Ha denunciato il marito perché la maltrattava continuamente, una serie di violenze che l'hanno spinta a rivolgersi alle forze dell'ordine. La procedura del «codice rosso», per la tutela della donna di Noventa Vicentina e dei suoi sei figli, è scattata subito e la famiglia è stata trasferita in un'abitazione provvisoria, in attesa che si liberi un posto in una struttura protetta. Peccato che il marito, come riporta il Corriere del Veneto, per il quale è stato emesso un divieto di avvicinamento alla famiglia, continui a vivere comodamente nella casa che condivideva con moglie e figli.

Latina, fugge dai suoceri violenti: la bloccano sulla Pontina e le rapiscono la figlia di 3 anni

Noventa Vicentina, denuncia il marito violento: lei trasferita, lui resta a casa

«Quella di Noventa Vicentina è una vicenda paradossale - accusa la consigliera regionale del PD Veneto, Chiara Luisetto - nella quale la donna che ha avuto il coraggio di denunciare il marito violento, si ritrova assieme ai sei figli senza casa. È un fatto drammatico che ci mostra quanto sia insufficiente l'investimento sul sistema che dovrebbe garantire protezione e sostegno alle donne vittime di violenza che cercano di trovare libertà e autonomia».