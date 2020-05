Condannati per mafia, sequestrate disponibilità finanziarie per 400.000 euro

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Latina ha eseguito il sequestro di 400.000 euro nei confronti di due uomini di Fondi condannati definitivamente per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Gli uomini delle Fiamme gialle hanno dato seguito al decreto emesso dal giudice delle indagini perliminari Giuseppe Cario. La richiesta di adozione delle misure eara stata avanzata dal Procuratore Aggiunto di Latina, Carlo Lasperanza e dal sostituto Giuseppe Miliano, all’esito delle indagini dei militari della Compagnia di Formia e quelli del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza (Scico).

L’attività ha consentito di intercettare le transazioni su beni immobili e mobili poste in essere dai due in violazione delle disposizioni antimafia su di loro pendenti in ragione delle sentenze definitive di condanna, in particolare per aver alienato beni o aver omesso variazioni patrimoniali.



