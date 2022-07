Malore dopo il tuffo nel laghetto, Mauro Libralesso trovato morto a 5 metri di profondità: aveva 33 anni

Dramma a Treviso. Entra nelle fredde acque dello specchio d'acqua per una nuotata ma non torna più a riva. Ha perso la vita così un giovane nel laghetto di pesca sportiva "lago Azzurro" di via Levante a Paese. L'uomo, Mauro Libralesso, 33 anni, di Badoere, è morto annegato. Secondo i primi riscontri delle forze dell'ordine quasi certamente è stato colto da malore (forse per la temperatura assai bassa dell'acqua) e non è più riuscito a tenersi a galla. La tragedia è avvenuta intorno all'una della notte scorsa. Verso l'una e un quarto i vigili del fuoco sono intervenuti al laghetto dopo l'allarme dato dagli amici del 33enne.

L’uomo era infatti in compagnia di amici quando ha deciso di entrare in acqua per fare una nuotata ed è scomparso alla vista dei compagni. I pompieri arrivati nella frazione di Padernello da Treviso, con il nucleo sommozzatori di Venezia, hanno subito iniziato le ricerche individuando e recuperando, a 5 metri di profondità, il copro l’uomo. Il personale sanitario del Suem ha provato a rianimare il giovane, ma purtroppo il medico del 118 ha dovuto dichiararne la morte. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Paese per le indagini del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.