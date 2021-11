Maltempo, previsioni meteo per domani: allerta gialla in otto regioni (tra cui il Lazio), piogge e temporali al Centro-Sud

Il maltempo continua a braccare l'Italia. Domani piogge e temporali specialmente al Centro-Sud con otto regioni per cui è annunciata un'allerta gialla: sono Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata e Calabria, sulla Sicilia.

Nei primi giorni della prossima settimana si prevedono, infatti, precipitazioni sparse su tutte le regioni centro-meridionali, con fenomeni temporaleschi che interesseranno in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le previsioni meteo di lunedì

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 8 novembre, precipitazioni sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Campania, in estensione a Molise e Puglia settentrionale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L'allerta gialla

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 8 novembre, allerta gialla su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata e Calabria, sulla Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.

Nel Lazio

«Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori più meridionali delle province di Frosinone e Latina». Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

«Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».

Gli interventi dopo il temporale di ieri

Sono circa 300 gli interventi della Polizia Locale sul territorio capitolino eseguiti ieri sera e questa notte a causa della forte pioggia e del vento. Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee, causa allagamenti, incidenti, caduta rami e varie criticità che hanno colpito diverse zone della città. In via di risoluzione interventi in vari quadranti della capitale, come in zona Tiburtina, Eur e Laurentina. Pattuglie ancora impegnate per il ripristino delle condizioni di sicurezza in diverse vie, tra cui in Via di Marco Simone, Via di Tor Cervara, Via Licenza, Via della Cecchignola, Via di Valleranello, Viale Europa, Via di Acqua Acetosa Ostiense, Via Cristoforo Colombo, Via Appia Antica e Via Laurentina.

Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle ore 6 di domani mattina, lunedì 8 novembre, fino alle ore 6 di martedì 9 novembre su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali. La perturbazione interesserà prima i quadranti settentrionali del territorio campano, per poi estendersi al centro-sud della regione. A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi Piani comunali.