Maltempo, alluvione a Vicenza: stadio Menti sott'acqua. Allerta in Veneto: fiumi a rischio esondazione

Maltempo. La Protezione Civile ha emesso per oggi una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto. Valutata inoltre allerta gialla dal nord al centro. Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il maltempo tra le stazioni di Vicenza e Padova. Frane in Liguria. Aumenta la portata dell'Arno, fiumi sorvegliati speciali in Emilia.

Visto il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e la previsione di ulteriori peggioramenti, confermati dall'ultimo avviso emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, il Coc - Centro operativo comunale - ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza per oggi.