Bomba d'acqua sulla città, strade allagare e auto in panne

Auto in panne in viale dei Bersaglieri. Fiumi d'acqua in viale Medaglie d'Oro e viale Beneduce. Allagamenti importanti anche in piazza Garibaldi, di fronte la Stazione ferroviaria, e al sottopasso Maria Amalia di Sassonia che collega viale Ellittico con viale Carlo III.

La bomba d'acqua ancora una volta ha trovato impreparata la città della Reggia allagata a macchia di leopardo. Anche in via Marchesiello ruscelli hanno attraversato l'arteria ricoprendo in parte i marciapiedi. L'intervento della protezione civile è stato fondamentale per evitare che la situazione degenerasse in alcune aree della città. A dare man forte ai volontari della sezione casertana i colleghi di Casal di Principe che hanno risposto all'sos lanciato dal capoluogo.

Sono stati loro a sollevare alcuni tombini che erano stati tombati durante i lavori di asfalto stradale e che impedivano il deflusso delle acque piovane.

Sempre loro hanno ripulito alcune caditoie piene di vari rifiuti. L'allerta è finita per oggi ma non sono escluse altre piogge torrenziali nei prossimi giorni.