Maria Colavita, il medico assenteista per 15 anni è sotto inchiesta: andò in tv a "I Soliti Ignoti" quando era in malattia

Medico di base assenteista per 15 anni, adesso rischia una condanna per interruzione di servizio pubblico. Maria Colavita, dottoressa di Isernia di 60 anni specializzata in Urologia e Ginecologia, è stata ribattezzata «regina delle assenze». Il suo caso aveva già fatto scalpore nel 2008, quando aveva partecipato al quiz «I soliti ignoti» mentre era in malattia. Adesso, il suo caso è tornato d'attualità, per un nuovo incarico che avrebbe dovuto assumere a Tregnago (Veneto). Avrebbe, perché anche in questo caso in ambulatorio non si è fatta vedere e avere un contatto con lei è una missione impossibile.

Denunciata

«Non risponde praticamente mai e tantomeno si presenta in ambulatorio», dice una paziente al Corriere del Veneto.

Si è presentata in ambulatorio per la prima volta questa settimana, anche se avrebbe dovuto cominciare il primo settembre. E quando è arrivata, oltre ai pazienti infuriati, ha trovato i carabinieri che le hanno notificato una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

La partecipazione al quiz

Nel 2008 era finita ai domiciliari, dopo aver partecipato al programma "I soliti ignoti", all'epoca condotto da Fabrizio Frizzi. Oltre a essere stata licenziata dall'ospedale dove lavorava, ha patteggiato una condanna di 18 mesi.