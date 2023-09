Marisa Leo, il pedinamento di uno 007 privato e la figlia usata come "esca": così l'ex aveva pianificato l'omicidio

È un delitto che preparava da tempo quello che ha commesso Angelo Reina, uccidendo a colpi di carabina calibro 22 l'ex compagna Marisa Leo.

L'uomo si è poi ucciso in un luogo distante quasi 70 km con la stessa arma. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Trapani. Reina, nelle ultime settimane, aveva noleggiato un'auto al cui interno la polizia ha trovato altri proiettili della stessa arma utilizzata per uccidere la donna.

Marisa Leo, l'omicidio era preparato

A bordo della Porsche Cayenne utilizzata la sera dell'omicidio-suicidio, invece, i poliziotti hanno trovato sia la carabina che una pistola, armi non legalmente detenute. È stato lo stesso Reina a chiamare Marisa Leo e a darle un appuntamento nel luogo del delitto usando come "esca" la presenza della loro figlia, che invece aveva affidato ad anziani familiari.

Reina aveva anche fatto pedinare l'ex compagna con un investigatore privato, che si è recato in Questura a rivelare il particolare, fornendo nuovi dettagli all'indagine. Per esempio chiarire perché la coppia che si era riappacificata, con tanto di viaggio insieme al Vinitaly dove la donna ha lavorato per le cantine "Colomba bianca", dopo che lei ha ritirato la querela nel gennaio 2022 che aveva fatto aprire un processo a carico dell'uomo. A giugno sarebbero sorti nuovamente problemi nella coppia. Dettagli che servono a riempire di particolare un quadro che è già chiuso, giudiziariamente, con il suicidio dell'omicida.

L'autopsia

A questo servirà anche l'autopsia. «L'incarico peritale deve essere conferito» e «comunque la Procura non può e non vuole dare notizie sui primi esiti o su altro, trattandosi di atti di indagine», spiega il procuratore capo di Marsala, Fernando Asaro. La salma è stata già trasferita ieri sera dal cimitero di Marsala all'obitorio della medicina legale di Palermo dove si terrà l'autopsia, che dovrebbe esser eseguita lunedì.

Intanto Salemi, paese d'origine di Marisa Leo, si mobilita per lei: «Ho chiesto ai dirigenti scolastici - dice il sindaco Domenico Venuti - di avviare percorsi di formazione contro la violenza sulle donne negli istituti della città, già a partire da questo anno scolastico». E venerdì 15 settembre, con raduno alle 19 in piazza padre Pio a Salemi, si terrà la marcia per Marisa organizzata dai cittadini, associazioni locali, istituti scolastici e Comune.