Palermo, la ragazza stuprata si sfoga sui social: «Sono stanca, mi state portando alla morte»

Torna a parlare la 19enne stuprata da 7 ragazzi a Palermo. «Sono stanca mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così», ha commentato su Instagram un post in cui la si accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori.

«Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così», aggiunge.

La vittima rompe il silenzio

In mezzo al polverone social scatenato dopo la violenza, la ragazza qualche giorno fa si è sentita di dire la sua contro chi la accusava, in soldoni, di "essersela cercata". E contro questi commenti si era sfogata con un altro post: «Sinceramente sono stanca di essere educata - aveva commentata - quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto con cose del tipo: “Ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene”, “È normale che poi le succede questo”, oppure “Ma certo per come si veste...”».