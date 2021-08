Matrimoni, le regole per sposarsi (con il Green pass) a settembre: tutte le restrizioni

Da sempre settembre è tra i mesi preferiti dagli italiani per sposarsi. E anche quest'anno, dopo mesi di attesa e rinvii per migliaia di coppie, quello che sta per iniziare sarà uno dei periodi più floridi per un settore che ha dovuto ampiamente fare i conti con la crisi anche quest'anno. D'altronde però anche i matrimoni ai tempi del Covid stanno facendo i conti con le nuove regole dettate dal tentativo di contenere l'emergenza sanitaria....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati