Medico romano eroe in treno sulle Dolomiti, l'offerta di Zaia: «Lo assumiamo noi»

Venerdì 30 Agosto 2019

C'è chi lo ha definito eroe, chi angelo. Ma lui Carlo Santucci 33 anni, medico precario di Roma, nega decisamente e dice di aver fatto solo il suo dovere, quando il 27 agosto sul treno delle Dolomiti ha salvato una donna in arresto cardiaco praticandole un massaggio al cuore per oltre 40 minuti. Ora per lui potrebbe iniziare una nuova vita. Laureato in Medicina ma non ancora specializzato, a Roma il dottor Carlo lavora come precario in una clinica. Ma si dice prontoa trasferirsi in Veneto per lavoro. Ecco così che il governatore Zaia si è detto pronto ad accoglierlo.LEGGI ANCHE...> Colpita da infarto sul treno, parla il medico romano che l'ha salvata: «Ho fatto solo il mio dovere» Insomma il suo profilo corrisponde proprio a quello tratteggiato dalle discusse delibere approvate dalla Regione alla vigilia di Ferragosto, tanto che in queste ore il giovane ha deciso di concorrere per uno dei 320 posti in Pronto Soccorso («ma sono disponibile anche per uno dei 180 in Geriatria») e il governatore Luca Zaia si dice pronto ad accoglierlo. La Regione alla vigilia di Ferragosto ha approvato una delibera per l'assunzione di 320 dottori in Pronto Soccorso e 180 in Geriatria. L'avviso di selezione non è ancora stato pubblicato ma il primo dei 500 candidati sarà proprio Carlo Santucci. «La sua storia - ha detto Zaia - è la prova provata che il nostro progetto è valido. E noi siamo pronti ad accoglierlo».