​Meningite, ricoverato un 13enne a Firenze: profilassi ai passeggeri di due voli per Marocco

Un caso di meningite da meningococco B in un tredicenne ricoverato al Meyer di Firenze dal giorno di Natale. Le condizioni cliniche del ragazzino sono stazionarie: in un primo momento i medici si erano riservati la prognosi sciolta poi oggi. Lo rende noto la Asl Toscana centro spiegando anche che il tredicenne era vaccinato per il meningococco C, non per il tipo B. Già scattata la procedura per la profilassi, anche per i passeggeri di due voli per e da il Marocco dove il ragazzo, che vive a Firenze, era andato con la famiglia nei giorni scorsi. In particolare, spiega la Asl, il 19 dicembre scorso ha volato da Pisa alle ore 12 circa, «soggiornando presso il Riad Les Nuits de Marrakech ed il giorno 19 dicembre ha cenato con i familiari al ristorante Le Marrakchi a Marrakech.

LEGGI ANCHE --> Napoli, meningite e sospetta tbc, grave bimbo: chiusa la scuola, paura tra le mamme

Durante il soggiorno ha partecipato ad un'escursione, organizzata dall'hotel Riad, con noleggio di un'auto van con la presenza di una guida turistica. All'igiene pubblica, che ha condotto l'indagine epidemiologica ancora in corso, è stato riferito che all'escursione erano presenti solo i familiari, la guida e l'autista. In data 23 dicembre il paziente è rientrato con i familiari in Italia al proprio domicilio con volo Ryanair delle 10.55 diretto a Pisa. Entrambi i voli hanno avuto una durata inferiore alle otto ore. I familiari del caso sono già stati sottoposti a profilassi da parte dei sanitari del Meyer mentre per quanto riguarda i passeggeri dei due voli il caso è già stato inserito nelle specifiche piattaforme web e i sanitari stanno già raggiungendo gli altri contatti stretti da sottoporre a profilassi».



Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA