Meteo da incubo: in arrivo una settimana con caldo record, l'Italia come un forno

Arriva una settimana di fuoco con afa record: previsioni meteo da incubo per questa settimana, con temperature che toccheranno i 40 gradi in tante regioni italiane.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.



LUNEDÌ 22 LUGLIO

Al Nord il rinforzo dell'anticiclone subtropicale rinnova cieli sereni o al più velati nonché caldo in aumento. Temperature in ulteriore ascesa, massime tra 31 e 36. Al Centro giornata calda e all'insegna di un ampio soleggiamento, con al più qualche cumulo in Appennino e locali velature. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37. Al Sud cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in un contesto termico leggermente superiore alla norma. Temperature in lieve rialzo, massime tra 30 e 35.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

Al Nord l'anticiclone subtropicale rinnova tempo stabile, ben soleggiato, salvo velature di passaggio, e clima caldo. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 32 e 37. Al Centro giornata calda e all'insegna del bel tempo ovunque, con al più qualche cumulo in Appennino e locali velature. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38. Al Sud cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo sparuti cumuli in Appennino; clima caldo. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 31 e 36.



MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Al Nord condizioni meteo tipicamente estive con la persistenza di un campo anticiclonico. Cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 33 e 38. Al Centro prosegue la fase estiva con bel tempo ovunque, caldo torrido sulle zone interne, afa lungo i litorali. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39. Al Sud anticiclone, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo innocui annuvolamenti sull'Appennino. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 32 e 37.

Domenica 21 Luglio 2019, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA