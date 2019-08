Meteo, autunno in anticipo: estate addio, arrivano pioggia e venti freddi

#Meteo: SETTEMBRE, si prepara il Passaggio da Estate a Autunno. Ecco quando avverrà [ULTIMO AGGIORNAMENTO]https://t.co/vQ520aJLe8 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 25 agosto 2019

Domenica 25 Agosto 2019

. Con l'arrivo imminente dila situazione climatica cambieranno considerevolmente e già a partiresi potrebbe vivere uno scenario ormai autunnale. A spiegare le previsioni e quello che accadrà è il Meteo.it che spiega che trache estive.Se l'autunno vero e proprio arriverà intorno al 22 del mese, le temperature che si registreranno, di fatto, lo porteranno molto prima. Un vasto fronte perturbatocollegato alla depressione d'Islanda, si muoverà dall'Oceano Atlantico verso l'Europa Centrale investendo in pieno prima la Francia e poi anche il nostro paese. È prevista un'ondata di maltempo che porterà forti pigge, grandinate e raffiche di vento.Il maltempo non durerà tutto il mese, dopo il 5 le condizioni potrebbero migliorare e portare quella che è conosciuta come "l'estate settembrina", ma non durerà a lungo e tra la seconda e la terza decade del mese potrebbe scatenarsi sull'Italia la vera burrasca stagionale che statisticamente sancisce, attraverso una serie di perturbazioni atlantiche, il passaggio dall'Estate all'Autunno in modo definitivo.